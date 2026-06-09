山陽小野田市と市立山口東京理科大学は、旧厚狭高校南校舎跡地を、厚狭キャンパスとして整備する計画を断念するとこのほど発表しました。山陽小野田市と山口東京理科大学は、2023年10月に仮称で「医療保健学部」を新設するため、市内の旧厚狭高校南校舎跡地を厚狭キャンパスとして整備する計画を発表していました。2025年11月には基本構想と基本計画を策定、概算事業費はおよそ130億円と当初の想定をうわまわりこれまで整備手法の