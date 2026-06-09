移籍組の松本剛が躍動した姿を見せている（C）産経新聞社巨人が交流戦で好調だ。前週は負けなしの4勝2分け、ここまで交流戦は12試合を戦い7勝3敗2分けの勝率7割と好調をキープ。セ・リーグチームが苦しむ中、“独り勝ち”で首位阪神に1.5ゲーム差に迫っている。【動画】この打撃を待っていた！勝負強さ満点、松本剛のタイムリーシーン勢いをつけてきた選手の一人にオフに日本ハムからFA移籍を果たした松本剛がいる。6月7日