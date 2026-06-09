県内企業の人材確保に向けて、県と県教育委員会、それに山口労働局が県経営者協会に協力を要請しました。県などによる要請では、賃上げやリスキリングなど「人への投資」を進めることや、新卒者の職場定着、男性の育児休業取得促進などを求めました。特に若者の県内定着は大きな課題です。県教育委員会によりますと、去年春に卒業した県内高校生のうち就職した人は2477人で、卒業生全体に占める割合は26.4％と全国平均（13.7％）を