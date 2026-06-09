大谷に対する史上最高論争は過熱する(C)Getty Images投打で輝きを放つドジャースの大谷翔平に対して、米スポーツ局『MLB Network』の番組「MLB Now」は大谷が「史上最高の選手なのか？」というアンケートを公式Xで実施した。【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔平が続ける異次元の「防御率ゼロ点台投球」を見るその結果、59.9%が「Yes」と答え、「No」と答えたのは16.8％、「Not yet（まだ）」と答えたのが23.4％となった。M