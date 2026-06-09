名古屋市西区の商業施設で8日、23人が喉の痛みを訴えた騒ぎで、ゲームセンターの奥にいた人たちが体調不良を訴え始めたとみられることが分かりました。西区二方町の「mozoワンダーシティ」では、8日午後5時半頃、4階のゲームセンターにいた23人が喉に痛みを訴え、このうち8人が病院に搬送されましたが、命に別条はありません。現場に居合わせた客によりますと、ゲームセンターの