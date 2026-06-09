クマの目撃情報が相次いでいる栃木県宇都宮市では、依然として厳戒態勢が続いています。きょうも未明から店の駐車場など市内の5か所でクマが目撃されましたが、現在、クマの行方は分かっていません。中継です。私は今、宇都宮市平松本町にいます。こちら閑散とした住宅街なんですけれども、皆さんクマを警戒しているのでしょうか、窓のシャッターを厳重に閉めているところも何軒かありました。今月6日からのクマの目撃情報は、宇都