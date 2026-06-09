Xboxの最高戦略責任者であるマシュー・ボール氏が、ゲームサブスクリプションサービスであるXbox Game Passの大幅値上げにより、数百万人のユーザーを失ったことを明かしています。Xbox Game Pass lost 'millions' of players due to price hikes, reveals Microsofthttps://www.polygon.com/xbox-game-pass-lost-millions-players-price-increases/2025年10月、MicrosoftはXbox Game Passの値上げを実施。これに伴い、最上位プラ