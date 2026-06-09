再審で無罪となった袴田巌さんの姉・ひで子さんが国会に出席し、再審制度の見直しをめぐり「良い証拠も悪い証拠も全部出して裁判をやっていただきたい」と訴えました。袴田巌さんの姉・袴田ひで子さん「神様が作った法律ではございません。人間が作った法律なんです。改正できないことはないと思っております」衆議院・法務委員会では、刑事裁判のやり直し＝「再審制度」を見直すための刑事訴訟法改正案が審議されていて、袴田ひで