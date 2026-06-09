イラン外務省の報道官がJNNの単独インタビューに応じ、イスラエルとの攻撃の応酬の前に行われた交渉で、「アメリカとの合意は極めて近いところまで来ていた」との認識を明らかにしました。イラン外務省バガイ報道官「イスラエル政府がベイルートへの攻撃を開始したことは、極めて重大な停戦違反です」首都テヘランで8日、単独インタビューに応じたイラン外務省のバガイ報道官。イスラエルとの攻撃の応酬について、アメリカの停戦