日本代表は8日、FIFAワールドカップ2026のベースキャンプ地であるナッシュビルに入り、初練習を行った。暑熱順化を目的としたモンテレイでの事前合宿を終え、いよいよワールドカップに向けた最終調整に入った日本代表。先月31日に行われたアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026後に国際親善試合が組まれていない中、7日にはU−19日本代表との練習試合を実施し、鈴木淳之介と塩貝健人のゴールによって2−1で勝利した