俳優のソ・イングク、パク・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（英題：See You at Work Tomorrow！）が、22日よりPrime Videoにて独占配信される。（毎週月曜・火曜※1話ずつ配信／全12話）今回、日本版本予告が解禁された。【動画】ソ・イングク＆パク・ジヒョン、相合傘で芽生える恋模様同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々