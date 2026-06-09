日本代表は8日、FIFAワールドカップ2026のベースキャンプ地であるナッシュビルに入り、初練習を行った。ベースキャンプ地の人々との交流を目的に開催されたコミュニティオープントレーニングには約5000人のファンが集結。冨安健洋（アヤックス／オランダ）は「最高のスタートになるかなと思います」と語りつつ、「たくさんのサポーターが日本を応援してくれているので、その期待に応えたいです」と強調した。近年は負傷に苦