俳優・タレントの杉浦太陽さんが6月8日、自身の公式ブログやインスタグラムを更新。第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが、生後10か月を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 杉浦太陽 】「夢空が10ヶ月になりました」第5子・夢空ちゃんの“記念ショット”公開「甘えガール」「可愛いなぁ〜〜」杉浦さんは『ユメア10ヶ月』というタイトルで投稿。「今日で夢空が10ヶ月になりましたオムツアートも一桁から二桁におむつ」と