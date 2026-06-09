歌舞伎俳優の中村芝翫が９日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。番組では、芝翫が８日に都内で主演舞台「リア王」（東京・新橋演舞場で９月６〜２２日）の製作発表記者会見に出席したことを報じた。「リア王」はシェークスピアの４大悲劇で、その中でも最高峰に挙げられる。演出の井上尊晶氏とタッグを組んでのシェークスピア作品第３弾となる。リア王の長女ゴネリルを松下由