FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表の“メンター”として期待される南野拓実がチームに合流した。森保ジャパンに欠かせない存在だった南野だが、昨年12月に負った左ひざ前十字じん帯断裂の影響で回復が間に合わず、自身2度目のワールドカップ出場は叶わなかった。それでも森保一監督は日本代表における南野の存在を高く評価しており、本大会メンバーとは異なる形での招集を決断。日本代表は8日にチームベースキャンプ地のア