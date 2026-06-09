IAEA＝国際原子力機関のグロッシ事務局長は、北朝鮮が新たに稼働したとして写真を公開した核物質の生産工場について、北西部・寧辺で建設中だった核施設と特徴が一致すると発表しました。IAEAのグロッシ事務局長は8日から始まった理事会で演説し、北朝鮮の国営メディアが4日、新たに稼働したとして写真を公開した核物質の生産工場について、北西部・寧辺で建設されていた核施設と遠心分離機などの内部構造の特徴が一致していると明