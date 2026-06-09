開幕まであと2日に迫ったFIFAワールドカップへ向け日本代表がベースキャンプ地のアメリカのナッシュビルに到着しました。雨が降る中、ベースキャンプ地となるアメリカのナッシュビルに降り立った日本代表。ケガで別メニュー調整が進むキャプテンの遠藤航選手が意気込みを語りました。遠藤航選手(33)：（Q.自身のコンディションは？）（アイスランド戦の）試合後よりは間違いなく良くはなっているんで、ここからまたしっかり個人的