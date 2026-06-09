◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦周南公立大１１―１奈良学園大＝５回コールド＝（９日・神宮）８年ぶり１４度目の出場となった周南公立大（中国地区大学）が、２大会連続２３度目の出場の奈良学園大（近畿学生）を５回コールドで下して初戦を突破した。打線が１２安打１１得点とつながり、２２年に徳山大から公立化されてから初の出場で１勝をつかんだ。初回に打者９人の猛攻で３点を奪って