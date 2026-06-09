9日朝、神奈川県横浜市で住宅が燃える火事があり、住人の男性が死亡しました。警察などによりますと9日午前5時すぎ、横浜市中区で「建物から大量の白煙が出ている」と119番通報がありました。現場は木造2階建ての住宅で、ポンプ車など30台が消火活動にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められました。この火事で住宅が半焼したほか、住人の遠藤謙二さん（44）が1階部分で発見され、病院に搬送されましたが死亡が確認されています