会談に臨む中道改革連合、立憲民主、公明3党の幹事長ら＝9日午前、国会中道改革連合、立憲民主、公明3党の幹事長らは9日、国会内で会談し、皇族数確保策を巡る森英介衆院議長の「養子となった男子に男の子が生まれれば、皇位継承権を持つ」との発言に反発した。衆参両院の正副議長がまとめた「立法府の総意」案を超える内容だとして、発言は不適切との認識で一致した。中道は総意案について基本的に賛成するとの立場を示してい