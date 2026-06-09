◇インターリーグブルージェイズ2−5フィリーズ（2026年6月8日トロント）ブルージェイズは8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズに2−5で黒星。連勝は2で止まり、借金は3に戻った。相手先発は、この試合前で両リーグトップ防御率1．46だった快腕サンチェス。チームは、岡本和真内野手（29）の2三振を含む7回4安打で10三振を喫し、2得点に封じられた。左腕はこれで8勝目（2敗）を手にしてサイ・ヤング賞へと一歩進んだ
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