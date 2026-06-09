フィリピン南部沖できのう発生した大地震で、建物の倒壊などによる被害が広がり、死者は少なくとも37人に上っています。きのう朝、フィリピン南部ミンダナオ島沖でマグニチュード8．2の地震が発生しました。フィリピン当局によりますと、これまでに少なくとも37人が死亡、144人がけがをし、12人の行方が分かっていません。震源に近いジェネラルサントスの街では、商業施設や学校などの建物が倒壊したほか、空港が閉鎖され、停電も