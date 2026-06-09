日本代表は8日、FIFAワールドカップ2026のチームベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビル入り。コミュニティオープントレーニング（公開練習）として、初練習を行った。今月3日から始まったメキシコ・モンテレイでのキリンチャレンジキャンプ（事前合宿）は、7日に完全非公開で行われたU-19日本代表とのトレーニングマッチをもって終了。35分×4本を行い、日本代表は鈴木淳之介と塩貝健人の得点で2-1で勝利を収めた。8日