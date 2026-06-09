「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なコスチュームショットを投稿した。「お知らせ」と題し、「6／12(金)発売の【スケールアヴィエーション】7月号にノーズアートクイーンとして2回目の登場をさせていただきます」と模型雑誌のモデルを務めることを報告した。「今回はホワイトのコスチュームばっちばちにカ