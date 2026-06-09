南アフリカ女子代表との2連戦で活動中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は6月8日、翌日の第2戦に向けた前日練習を大阪で実施。トレーニング後の取材対応で、MF谷川萌々子が6月6日の第1戦（5−0）で叩き込んだ“衝撃ゴラッソ”の詳細な感覚を明かした。【映像】谷川萌々子、衝撃の「アウト回転ゴラッソ」（実際の様子）谷川が驚愕のスーパーミドルシュートを決めたのは、第1戦の29分だった。敵陣の左サイドでDF北川ひ