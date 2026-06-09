俳優の野村宏伸（61）が9日までにThreadsを更新。少子高齢化および人口減少が加速する日本の現状に思いをつづった。野村は「ニュースを観てて。これからの日本の深刻さを改めて感じるけど。人口減少…」と言及。政府がさまざまな対策に取り組むものの歯止めがかからない現状に「政治家ののほほんの考えが、日本もここまで来たかと…」と不信感を募らせた。続けて「人口が減ってるから熊も増えて来てると!?高齢化が進み、これから色