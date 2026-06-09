50代になると、住宅ローンの返済と老後資金の準備を同時に考える必要があります。そのような中で、「住宅ローンが2500万円も残っているのに、NISAで毎月5万円積み立てて大丈夫なのだろうか」と不安になる方もいるでしょう。 確かに繰り上げ返済をすれば利息負担を減らせますが、一方でNISAを活用した長期投資には資産形成のメリットがあります。そのため、どちらを優先すべきかは家計状況や将来設計によって異