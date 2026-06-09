5月下旬から収穫が始まった大麦の品質検査が9日、石川県能美市で行われました。石川県内有数の大麦の生産地である能美市、川北町を抱えるJA能美で実施された初検査。この日は大麦約8トンが持ち込まれ、検査員が大きさや実の水分量などを調べていきました。ことしは大粒で品質が良く、等級は最高の1等に格付けされました。しかし、コメ不足による価格高騰を受け大麦からコメの栽培へと切り替える農家が増えたことから、出荷量は例年