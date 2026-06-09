自力での住宅再建が困難な被災者に向けた復興公営住宅の受付が9日から石川県穴水町で始まりました。被災者が将来に渡って住み続けることができる復興公営住宅。穴水町では8つの団地で合計232戸を整備する予定で、申請者は希望の団地・間取りを1つ選ぶことができます。それぞれの住宅の申し込みが定員を上回った場合抽選で第2希望以降の入居場所を決めるということです。■穴水町 復興推進課・黒田 篤史 課長：「できるだけ迅速に建