Aiロボティクスはストレートヘアケアブランド「Straine(ストレイン)」より、「高温多湿シーズンにおける髪悩みの実態調査」の結果を2026年6月5日に発表した。本調査は2026年5月25日、女性400名および美容師100名を対象に、インターネット調査にて行われたもの。高温多湿シーズンにおける髪悩みの実態調査○女性の79.8%が夏も「髪の扱いづらさ」を実感、美容師の94.0%が高温多湿シーズンの相談増加を認識女性400名に梅雨から夏の髪