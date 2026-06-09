MAMAMOOが過去の交通事故を振り返った。MAMAMOOは6月8日に公開されたシン・ドンヨプのYouTube動画に出演。【画像】“公然わいせつ”MAMAMOOファサのダンス「MAMAMOOが集まれば何だってできる」と題された動画でメンバーたちは、さまざまな裏話を披露している。グループ内で最も面白いメンバーに選ばれたソラは、自身のMBTI（性格診断）が明確な「T（思考型）」であることに触れ、「メンバーからはロボットだと思われている」と切り