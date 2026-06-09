【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの辻希美が6月8日、自身のInstagramを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの10ヶ月の姿を公開し話題となっている。【写真】38歳5児のママタレ「センス抜群」第5子10ヶ月オムツアート公開◆辻希美、10ヶ月の夢空ちゃんショット公開辻は「夢空今日で10ヶ月になりました」とつづり、写真を投稿。「10ヶ月」と描かれたオムツアートとともに、ニッコリした笑顔の姿や赤ちゃんせんべいを食べる姿を公