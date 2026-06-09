LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるスペシャルコラボレーションプロジェクトが、ついにベールを脱いだ。6月9日午前0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルを通じて、3組が参加したスペシャルコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』のMVティザー映像が公開され、世界中の音楽ファンの注目を集めている。【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”公開された映像は、意図的な誇張とどこか奇妙な雰囲気の演出が融合し、一瞬た