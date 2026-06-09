女優のソン・イェジンが、思わぬスタイリング論争に巻き込まれる中、たった一言のメッセージを残した。ソン・イェジンは6月8日、ソウル・論峴洞（ノンヒョンドン）の建設会館で開催された「第46回黄金撮影賞授賞式」に出席した。【写真】ソン・イェジン、夫ヒョンビンと日本デートこの日、ソン・イェジンは華美な装飾や派手な柄に頼ることなく、洗練されたカラーと美しいシルエットだけで圧倒的な存在感を放ち、視線を集めた