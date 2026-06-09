【モデルプレス＝2026/06/09】ファミリーマートでは、おにぎり専門店ぼんご監修による「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ」と「ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ」を、2026年6月9日（火）から全国のファミリーマート約16,400店で発売いたします。【写真】「ぼんご」監修シリーズに待望の新作◆累計1,500万食突破「ぼんご」監修シリーズ1960年創業の「ぼんご」は、東京・大塚の地で60年以上にわたり