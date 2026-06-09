セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム とろろ昆布と梅のうどん」を、6月9日から順次、全国の店舗で発売する。【セブンプレミアム とろろ昆布と梅のうどんの画像はこちら】◆セブンプレミアム とろろ昆布と梅のうどん価格:158円(税込170.64円)発売日:6月9日〜順次販売エリア:全国SNSでも話題となった「おくらとめかぶ 鰹と昆布だしのうどん」に続く新商品として、とろろ昆布と梅を主役にした、さっぱりとした味わいのうどんが登