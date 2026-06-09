【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの三上悠亜が6月7日、自身のInstagramを更新。ショート丈Tシャツとデニムパンツのコーディネートを披露した。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「頭身バランスが神」美スタイル際立つショートT×デニムパンツコーデ◆三上悠亜、ショート丈Tシャツ×デニムパンツコーデ公開三上は「久しぶりの名古屋！！地元！お仕事だったけど、名古屋グルメもたくさん食べれました スガキヤ食べれなかったの