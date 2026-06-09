美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！ 朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。ヘア&メイクアップアーティストpaku☆chan卓越したセンスと確かな理論に基づくお洒落なメイクが人気で、多くの俳優やタレントから指名を受ける。大のコスメオタクとしても知られる。公式YouTubeチャンネル「ヘアメイク林由香里＆paku☆chan/YPRooM」も評判。@pakuchan_workmethod1｜肌テク機能性の異なるUVケ