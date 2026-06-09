【スティレット Swimsuit Ver.】 2027年1月 発売予定 価格：22,000円 コトブキヤは、フィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」を2027年1月に発売する。価格は22,000円。 本製品は、同社が展開するオリジナルコンテンツ「フレームアームズ・ガール」より、「スティレット Swimsuit Ver.」をフィギュア化したもの。 島田フミカネ氏制作のイラストをもと