高松北警察署 高松市のパチンコ店から丸椅子2脚を盗んだとして、高松市の無職の男（59）が窃盗の疑いで9日、逮捕されました。 警察によりますと、男は5月31日午前8時半ごろ、高松市のパチンコ店が客に座ってもらうため屋外に置いていた丸椅子2脚（約2000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 男は容疑を認めています。警察が男の家を捜索しましたが、丸椅子2脚は見つからなかったということで、警察は売却した可能性