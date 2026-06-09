【ゆるカナ ルミティア】 11月 発売予定 価格：3,575円 コトブキヤは、プラモデル「ゆるカナ ルミティア」を11月に発売する。価格は3,575円。 本製品は、同社が展開するオリジナルコンテンツ「アルカナディア」シリーズに登場するキャラクターたちのゆる～い日常を描く4コマ漫画「ゆるカナ」より、「ルミティア」をプラモデルで商品化したもの。 「ゆ