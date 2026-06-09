災害対策用機械の操作訓練 地震や豪雨災害に備え、復旧用の車両の操作訓練が9日、高松市で行われました。 災害の早期復旧に役立てようと、四国地方整備局の職員や香川県・徳島県の建設会社の社員ら約70人が参加しました。 （四国地方整備局 四国技術事務所／山本卓男 事務所長）「操作ができるような状態まで本日の訓練で習熟していただいて、本番に備えていただきたい」 9日は、10種類の機械や車両の操作方法