高知県立牧野植物園では、色とりどりのアジサイが見ごろを迎えています。梅雨空に凛と咲くアジサイ。高知市の牧野植物園では約80種類のアジサイが育てられていて、早いものは5月中旬から花を咲かせています。いま見ごろを迎えているのは、こちらの青いアジサイです。■井出アナウンサー「牧野富太郎博士が名付けたこの種は優しく優美な姿のヒメアジサイです。」このヒメアジサイは、牧野富太郎博士が東京の自宅で育てていた