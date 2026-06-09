EasySing Mic Mini Duo ハーマンインターナショナルは、JBLブランドよりエッジAIによるリアルタイムボーカル分離機能を搭載し、どんな楽曲でも手軽にカラオケを楽しめるワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo」を6月18日に発売する。直販価格は29,700円。 2個の小型ワイヤレスマイクと、AI処理専用NPU(ニューラル・プロセッシング・ユニット)搭載の受信ドングルを同梱したAI搭載ワイヤレ