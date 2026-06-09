キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が8日、自身のインスタグラムを更新。『ユニクロ』の半袖ポロセーターにデニムを合わせた、ラフな“ご近所お出かけコーデ”を披露した。【写真】「ラフなのにオシャレ」ユニクロの半袖ポロセーター×デニムで決めた、安藤優子の“ご近所お出かけコーデ”安藤は「本日のワンマイルコーデは、白のニットポロ､デニム､シルバーのジュートサンダルです！」と紹介し、4枚の全身ショットを