100センチのヒップを武器に“尻職人”として人気のグラビアアイドル・倉持由香が8日までに、自身のXを更新。ゲーム『ストリートファイター』春麗のコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】100cmヒップで太もも強調！春麗コスプレ姿の倉持由香定期的にコスプレ写真を投稿しており、今回は「8月1日（土）8月2日（日）『ストリートファイター6 -東三河e スポーツチャレンジ杯-』にゲスト出演させていただ