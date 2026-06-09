木原稔官房長官は9日の会見で、中国海警局の船舶が、与那国島南方の日本のEEZ（排他的経済水域）を航行したと明らかにしました。政府関係者によると、EEZ内の航行が確認されたのは今月に入ってからだということです。また、別の政府関係者によりますと、船舶は「中国の管轄区域だ」と主張していて、海警局の船がこの海域で管轄権を主張したのは初めてとみられるということです。木原長官は、「我が国の領土・領海・領空と我が国の