ラグビー「リーグワン」1部・トヨタヴェルブリッツ所属の姫野和樹（31）が、9日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の舘ひろし（76）の意外な経歴を明かし、ファンから驚きの声が寄せられている。【写真】「意外な繋がりにビックリ!!」舘ひろし＆ラグビー・姫野和樹の“渋かっこいい”2ショット姫野は「第28回日本医療マネジメント学会学術総会」に参加したことを報告し、「愛知の憧れのスーパースターである舘ひろしさん