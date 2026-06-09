ロックバンド・ＴＨＥ虎舞竜の高橋ジョージ（６７）が９日、都内で新曲「ＳｈｏｗａＳｈｏｗａＯｎｄｏ！〜昭和昭和音頭」発売記念と新レーベル設立発表会見に登場した。『ロックの日』こと『６月９日』に行われた記者会見。高橋は報道陣を見て、「こうやって集まっていただいたのは１１年ぶりぐらい。裁判所前でしたからね。今回は何もしてねーぞと。何もしてないからそんなに集まっていただけないかなと思ったんですけど、あ