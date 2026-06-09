俳優の杉本哲太が８日、ＴＢＳ系「幹事Ｘと名店の夜」に出演。幹事の本木雅弘との若い頃の関係性を振り返った。番組は、幹事の本木が自身の友人を招待して食事をするという企画で、呼ばれた人間は本木以外、誰が来るかは知らされていない。最初に店にやってきたのはＳｎｏｗＭａｎの宮舘涼太。どこに座ればいいのか迷っている中、次にやってきたのが杉本だった。宮舘は杉本へ「本木さんとは？」と関係性を聞くと、杉本は「